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Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

24.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Toroğlu, Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1-0 biten mücadeleyi yorumladı. Toroğlu, maçın ikinci yarısında oyundan atılan Podolski için flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşulan konular olay oldu. Maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Podolski hakkında Erman Toroğlu'ndan flaş ifadeler kullanıldı.

"RESMEN HAKEME BENİ AT DEMİŞ"

Erman Toroğlu: Podolski'yi izledim. 2-3 hareketini gördüm. Neredeyse hakeme beni at demiş. Polemiğe neden oluyorsun. Gittin adamın dizine basıyorsun. Ondan sonra yine devam ediyor hareketler. Milletin ağzına ciklet veriyorsun. Takımının da sana ihtiyacı var.

"MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRIYORLAR"

Erman Toroğlu: Yapmasınlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Attırma kardeşim kendini, sahada dur bugün. Antalyaspor'a lazımsın. Attırma kendini kolla.


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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü Lukas Podolski
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerdeyse 90 dk 11 kişi kendi ceza sahasının çevresinde kümelenmiş bir Antalyaspor'a ne demeli? Hani Türkiye'nin hücum futbolunu oynatan Ersun Yenal? Gol yiyene kadar yarı sahayı geçmeyen bir futbol ile Antalyaspor ne yapmaya çalışıyor bir sezon boyunca? Kaleci ve direkler olmasa fark gelecekti. Ayrıca Podolski'nin ilk yarı yaptığı foulde hakemi pozisyonu izlemesi için VAR'a çağırmaya var hakemine de selam olsun. İlk yarı Antalyaspor 10 kişi kalmalıydı.

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