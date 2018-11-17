Ermenek İcra Müdür Yardımcısı, 500 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

Ali Rıza ETCİ/ EREMENEK,(Karaman), (DHA)- KARAMAN Ermenek Adliyesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı Levent Çalış, yaklaşık 500 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı denetim sonrası, haciz işlemi başlatan alacaklılar adına, borçlular tarafından Ermenek Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne ödenen parada eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada geçtiğimiz Ağustos ayında Yalova Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı görevinden, Ermenek Adliyesi İcra Müdür Yardımcılığı'na atanan Levent Çalış'ın zimmetine yaklaşık 500 bin TL geçirdiği belirlendi. 14 Kasım günü gözaltına alınan Çalış, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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