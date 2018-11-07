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Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Ermenek’teki maden faciasında hayatını kaybeden Tezcan Gökçe’nin annesi hayatını kaybetti. Acı haberi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında 4 yıl önce meydana gelen faciada mahsur kalan oğlu Tezcan Gökçe için söylediği, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle tüm ülkeyi ağlatan Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi.

"OĞLUM YÜZME DE BİLMEZDİ"

Ayşe Gökçe’nin vefat haberini CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Twitter hesabından duyurdu.

Girgin paylaşımında “‘Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?’ diyerek yüreğimizi dağlamıştı. Hani şu Ermenek maden kazasında göçük altında can veren Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Teyze vefat etmiş. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.


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Ermenek Maden Faciası Ayşe Teyze Ayşe Gökçe vefat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seni ağlatan alçakları koruyan kollayanlara,düzene nalet olsun,kahrolun insan müsvetteleri.
allah rahmet etsin
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