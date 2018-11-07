Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında 4 yıl önce meydana gelen faciada mahsur kalan oğlu Tezcan Gökçe için söylediği, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle tüm ülkeyi ağlatan Ayşe Gökçe yaşamını yitirdi.

"OĞLUM YÜZME DE BİLMEZDİ"

Ayşe Gökçe’nin vefat haberini CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Twitter hesabından duyurdu.

Girgin paylaşımında “‘Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?’ diyerek yüreğimizi dağlamıştı. Hani şu Ermenek maden kazasında göçük altında can veren Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Teyze vefat etmiş. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

"Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?”

diyerek yüreğimizi dağlamıştı. Hani şu Ermenek maden kazasında göçük altında can veren Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Teyze vefat etmiş...."

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/PPFgxVY2Y2 — Süleyman Girgin (@sgirgin48tbmm) 7 Kasım 2018



