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Ermenek'te 7 mahalle sakini kaya düşme korkusuyla yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dağ eteğinden düşen kayalar mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dağ eteğinden düşen kayalar mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 1969'tan bugüne kadar 10'ün üzerinde can kaybının yaşandığını belirterek, yetkililerden mahallenin taşınmasını talep ettiklerini söyledi.
Taşeli Platosu'nda konuşlanan Ermenek, denizden 1300 metre yüksekliğe sahip. Çevresi oldukça yüksek dağ ve tepelerle çevrili olan bölgede halk, geçimini ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle sağlıyor. Ermenek ilçesinde dağın eteğinde bulunan Kebendibi, Keçipazarı, Akçamescit, Gülpazar, Başpınar, Meydan ve Sandıklı mahallelerinde 1960'lı yıllardan itibaren düşen kaya parçaları bölgede yaşayanları tehdit ediyor. Düşen kayalar nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı 7 mahallede, bu yıl yoğun kış şartlarının ardından son 10 günde yine çok sayıda kaya parçaları ev ve sokaklara düşmeye başladı.
276 KONUT BULUNUYOR
Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 7 mahalleyi ziyaret ederek incelemede bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni konutların yapılıp mahallenin taşınması talebinde bulunduklarını belirten Sözkesen, şunları söyledi
Kaya düşmesine maruz kalan 7 mahallede 276 hanemiz aktif olarak kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza özellikle bu yılın yoğun kış şartlarından dolayı bölgede riskin arttığını ifade etti. 1960'lı yıllardan itibaren 10'unun üzerinde can kaybımız oldu. Dolayısıyla bu evlerin acilen yapılmasını Sayın Bakanımız Murat Bey'e ifade ettik. 276 konutun en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.
KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ
Keçipazarı Mahalle Muhtarı Durmuş Akbulut da, mahallenin korku içinde yaşadığını belirterek, Yıllardır evlerimize taş düşmekte. Gece-gündüz rahatsız olmaktayız. Can ve mal güvenliğimiz yok. Vatandaşlarımız korku ve risk altında yaşıyor. Halkımız sürekli huzursuz. Bir an önce konutların yapılmasını istiyoruz diye konuştu.
Akçamescit Mahallesi Muhtarı Mustafa Güdücü ise, Biz burada afet bölgesinde oturuyoruz. Yıllardır bu evlerin yıkılıp, yeni ev yapılmasını dile getiriyoruz. Yıllardır gece ve gündüz can güvenliğimiz tehlikede yaşıyoruz dedi.
Gülpazar Mahalle Muhtarı Zehra Yıldız da, yeni konutların yapılmasını istediklerini ve bugüne kadar birçok yere başvurduklarını, söz almalarına rağmen konutların bugüne kadar yapılmadığını belirtti. Mahalle sakinlerinden Sadık Etci de, 6 kişilik bir aile olduklarını sürekli düşen kayalar nedeniyle korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

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