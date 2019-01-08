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Ermenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Kamil Koçdayı ile CHP İlçe Başkanı Mümün Bozcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yapacakları ittifak için protokol imzaladı.  İYİ Parti ve CHP,  31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde ittifak yapmaya karar verdi.

Ermenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolü

Ali Rıza ETCİ/EREMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Kamil Koçdayı ile CHP İlçe Başkanı Mümün Bozcu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yapacakları ittifak için protokol imzaladı.
İYİ Parti ve CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı il ve ilçelerde ittifak yapmaya karar verdi. Ermenek ilçesinde de İYİ Parti belediye başkanı adayı gösterecek, CHP'de İYİ Parti'nin adayı Atilla Zorlu'yu destekleyecek. Bu ittifak için iki partinin ilçe başkanları protokol imzaladı. İmzalanan protokolde, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçiminde CHP'nin aday göstermeyeceği ve İYİ Parti'nin adaylarının destekleneceği belirtildi. Meclis üyeliklerinin her iki partinin eşit temsili ilkesi doğrultusunda oluşturulacağı, Güneyyurt ve Kazancı beldelerinde CHP'nin adayının destekleneceğini kaydedildi. İki parti imzaladıkları bu protokolü de kamuoyuna duyurdu.

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Ermenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolüErmenek'te CHP ve İYİ Parti'den ittifak protokolü

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