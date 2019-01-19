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Ermenek'te kar manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde yağan kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde yağan kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu. Orta Torosların önemli yerleşim yerlerinde Ermenek’te son bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Türkiye’nin ikinci en yüksek ikinci barajı olan Ermenek Baraj Gölü'ndeki eşsiz doğa manzarası, objektiflere yansıdı. Uzunluğu 20, çevresi 64 kilometre olan turkuaz renkli baraj gölü, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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