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Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 01:19 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.  Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.

Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel sularında sürüklenen park halindeki otomobil, dere yatağına uçtu. 2 eve su basarken, köyün sokaklarında çamur ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular altında kalırken, 2 sokakta meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

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