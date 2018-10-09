Ermenek'te üç katlı binanın çatısı yandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre üç katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntü dökümü -------------------------- - Binanın çatısının yanması - İtfaiyenin yangına müdahalesi Haber-Kamera Ali Rıza ETCİ ERMENEK DHA) (Tür: Yurt)
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