Ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaptığı sırada 24 Nisan 2011 günü Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesi davasında karar çıktı. Davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı.

Kozluk ilçesindeki Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda 24 Nisan 2011'de devre arkadaşı er Kıvanç Ağaoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın ölümüyle ilgili devam eden davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla mahkeme heyetince 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla çarpıldı.

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