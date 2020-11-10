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  4. Ermeni asıllı kadınının şüpheli ölümü! Cansız bedeni otel odasındaki banyoda bulundu

Ermeni asıllı kadınının şüpheli ölümü! Cansız bedeni otel odasındaki banyoda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Beyoğlu'da, bir otelde kalan Mari Öz, odasındaki banyoda ölü olarak bulundu.

Ermeni asıllı kadınının şüpheli ölümü! Cansız bedeni otel odasındaki banyoda bulundu

Olay, Meşrutiyet Caddesi'ndeki tarihi bir otelde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Mari Öz'ün sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine gelmemesi üzerine meraklanan otel çalışanları, telefonla odayı aramalarına rağmen açan olmadı.

BANYODA YERDE YATAR ŞEKİLDE BULUNDU

Bunun üzerine Öz'ün kaldığı odanın kapısını çalan otel çalışanları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Otel yetkilileri eşliğinde yedek anahtar yardımıyla içeri giren polis, 52 yaşındaki kadını banyoda yerde yatar şekilde buldu.

KESİK YA DA DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mari Öz'ün hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme polislerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı.

İncelemelerin ardından Mari Öz'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (DHA)

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