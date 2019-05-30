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Ermeni askerleri tarafından açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucu Agil Omarov isimli askerin şehit olduğu bildirildi.Açıklamada, saldırının AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan’da olduğu sırada gerçekleştirildiği ve düşman tarafından Ağdam yönünde açılan keskin nişancı ateşi sonucu sonucu asker Agil Omarov’un öldürüldüğü vurgulandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermeni keskin nişancının açtığı ateş sonucu Agil Omarov isimli askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, saldırının AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan’da olduğu sırada gerçekleştirildiği ve düşman tarafından Ağdam yönünde açılan keskin nişancı ateşi sonucu sonucu asker Agil Omarov’un öldürüldüğü vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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