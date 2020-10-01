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Ermeni cephesindeki panik görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sınırda devam ederken, Ermenistan cephesindeki panik böyle görüntülendi.

Ermeni cephesindeki panik görüntülendi

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sınırda devam ederken, Ermenistan cephesindeki panik böyle görüntülendi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar 5.gününde devam ediyor. Temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri Azerbaycan ordusu tarafından hedef alınıyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurdu. Sivilleri hedef alan Ermenistan ise büyük kayıp veriyor. Ermenistan tarafından çekilen görüntülerde, Ermenistan’a ait mevzilerin vurulduğu anlar görüntülendi. Ermeni askerlerin vurulma anında yaşadığı korkunu ve panik an be an görüntülendi.

2 BİN 500 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan ordusunun hedefleri tek tek imha edilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den bu yana 2 bin 500 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, 130 tank ve zırhlı araç, 200’den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası 5 mühimmat deposu, 50’ye yakın tanksavar, 55 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz,Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Gervend Tekekaya köyleri kurtarılırken Ermenistan’a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı 2 F-20 obüs top imha edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanlığı Merkez Askeri Klinik Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Ermeni halkına yönetimin çirkin işlerine alet olmamalarını söyleyerek, ”Çocuklarını Azerbaycan topraklarına göndermesinler. Azerbaycan topraklarında bir Ermeni askeri ne yapıyor? Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Kendi topraklarımızda ölüyoruz, kendi topraklarında yaralanıyor ve topraklarımızı kurtarıyoruz. Savaşın dördüncü gününde Azerbaycan Ordusu, stratejik yükseklikleri işgalcilerden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi, birçok yerleşimi kurtardı. Uzun bir aradan sonra bu topraklara geri döndük. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalıyız. Ermeni halkı, başka bir devletin topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal etmenin, tüm binaları ve tarihi eserleri yıkmanın, bir milyondan fazla insanı memleketlerinden sürmenin, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmanın suç olduğunu anlamalı. Karabağ bizim kendi, kadim tarihi topraklarımızdır" dedi.

KAYNAK: İHA

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