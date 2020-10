Ermeni cephesindeki panik görüntülendi

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sınırda devam ederken, Ermenistan cephesindeki panik böyle görüntülendi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar 5.gününde devam ediyor. Temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri Azerbaycan ordusu tarafından hedef alınıyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurdu. Sivilleri hedef alan Ermenistan ise büyük kayıp veriyor. Ermenistan tarafından çekilen görüntülerde, Ermenistan’a ait mevzilerin vurulduğu anlar görüntülendi. Ermeni askerlerin vurulma anında yaşadığı korkunu ve panik an be an görüntülendi.

2 BİN 500 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan ordusunun hedefleri tek tek imha edilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den bu yana 2 bin 500 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, 130 tank ve zırhlı araç, 200’den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası 5 mühimmat deposu, 50’ye yakın tanksavar, 55 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.