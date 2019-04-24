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"Ermeni iddiaları kırılma noktalarında gün yüzüne çıkarılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım: - "Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu olaylar bir sonuçtur, emperyalist devletlerin 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin üzerine oynadığı oyunların bir neticesidir. Bunun geçmişini anlamadan bu olayları değerlendiremeyiz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, sözde Ermeni iddialarının kırılma noktalarında daha fazla kullanıldığını söyledi.

TÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ile Türklere Yönelik Ermeni Propagandaları ve Gerçekler" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Bülent Yıldırım, sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ermenilerin 1800'lü yıllardan itibaren Türkler'e karşı Batılı ülkeler tarafından kışkırtıldığını belirten Yıldırım, "Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu olaylar bir sonuçtur, emperyalist devletlerin 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin üzerine oynadığı oyunların bir neticesidir. Bunun geçmişini anlamadan bu olayları değerlendiremeyiz." ifadesini kullandı.

Sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarının Türkiye'nin daha da güçlenmesi için attığı dönemlerde daha fazla kullanıldığını ifade eden Yıldırım, "Ermeni iddiaları bazı kırılma noktalarında gün yüzüne çıkarılıyor. Örneğin Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ASALA terör örgütü cinayetleri artmıştır. 1990'dan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri'nin kurulmasıyla Ermenistan, Azerbaycan'a saldırmış, bir milyon kadar Azerbaycan Türkü iç bölgelere kaçmak zorunda kalmış ve Hocalı katliamı gerçekleşmişti. Yine bu yıllarda PKK teröründe bir artış görüyoruz. Bu yıllarda Ermeni propagandasının arttığını ve bazı ülkelerin parlamentolarında bu soykırım iddialarını geçirmeye çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

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