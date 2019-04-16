Prof. Dr. İbrahim Öztek, “İstanbul’da yapılacak sözde Ermeni soykırımı gösterilerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Ermeni ihanetlerine son” dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Ermenilerce 24 Nisan 2019 tarihinde özellikle İstanbul’da yapılacak sözde Ermeni soykırımı gösterilerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, 12-14 Nisan günleri Antalya’da yapılan Aydınlar Ocakları Şurasında; Türk Devletleri arasında ortak dil, ortak ekonomik birlik, ortak askeri eğitim ve Bakü’de kurulabilecek Türk Devletleri ortak harp akademileri konularına vurgu yaparak, bu günkü dünyamızda bunların önemini belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Öztek daha sonra şunları söyledi: ” 24 Nisan 2019 tarihinde emperyalist devletlerin şımarık uşakları Ermeniler, her 24 Nisan’da olduğu gibi bu yıl da tüm Dünyada sözde Ermeni soykırımı konusunda hazırlıklarını sürdürmektedir. O gün İstanbul’a da gelecekler, Taksim’de, Beyoğlu’nda, Haydarpaşa garında mumlar dikecekler, resimler asacaklar, ağıtlar yakacaklar, Türkler bir buçuk milyon Ermeni’yi yok etti diyecekler, her türlü hakareti gözümüzün içine baka baka yapacaklar. Belki kendilerine İstanbul’da üst düzey işbirlikçiler de bulacaklar. Sonra kollarını sallaya sallaya geldikleri gibi gidecekler. Bu kişilerin kimlikleri ve maksatları bellidir. Bunlar sınırlarımızdan içeri sokulmamalıdır. Önceden gerekli tedbirler alınmalıdır.