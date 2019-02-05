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Ermeni kilisesi ve okulunun bulunduğu sokağın adı "Dadyan" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Ermeni kilisesi ve okulunun bulunduğu sokağın adı "Dadyan" oldu

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu'nun bulunduğu sokağın adı "Dadyan Sokak" olarak değiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Belediye Meclisi, Zeyinlik Mahallesi'ndeki Mabet Sokak'ın adının "Dadyan Sokak" olarak değiştirilmesi kararını oy birliğiyle kabul etti.

Kararın ardından, Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu'nun bulunduğu sokağa, "Dadyan Sokak" yazılı tabela asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Hovannes Dadyan'ın Osmanlı döneminde ilk baruthane, demir ve tekstil fabrikalarını kurduğunu aktararak, "Bakırköylü yurttaşlarımızın talebiyle, Bakırköy Belediye Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız karara göre, Mabet Sokak'ın adını Dadyan Sokak olarak değiştiriyoruz. Bu karara oy birliği ile destek veren Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakırköy Belediye Meclisi Dadyan Sokak Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi

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