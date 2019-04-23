"Ermeni meselesinde çözüm kendi içimizde"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, bütün meselelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni meselesinde de çözümün kendi içinde olduğunu belirterek, "Avrupa ve diğer devletler karşısında kendi yolunu ve geleceğini çizen bir Türkiye var, bu Türkiye istenmiyor. Ermeniler bu yüzden dışarıdan bir siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor ama daha tehlikelisi PKK silahlı bir araç olarak kullanılıyor." dedi. Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı en önemli meselelerden birinin Ermeni meselesi olduğunu, bu konunun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde önüne konulduğunu söyledi. Türkiye'nin, uluslararası alanda 1915 olaylarının bir soykırım olmadığını tarihçilerle ve belgelerle kanıtlayabilecek durumda olduğunu ifade eden Selvi, "Bu işi, tarafsız akademik tarihçiler otursun, arşiv belgelerini ele alsınlar, soykırım mı değil mi buna Ermeni ve Türk tarihçiler karar versin. Buna, Avrupa parlamentoları Fransız, İtalyan, Amerikan, Rus ve Alman parlamentoları karar vermesin. Uluslararası alanda Türk hükümetlerini sıkıştırmak isteyenler her zaman bu Ermeni dosyasını Türkiye'nin önüne sunmuşlardır." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... Vali Yerlikaya koltuğunu ilkokul öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı

- "Avrupa, Ermenileri Türklere karşı araç olarak kullanmaya devam ediyor" Selvi, ne 1915'te ne de Sultan Abdülhamid döneminde Ermenilere karşı kasten ve bilinçli bir imha politikası olduğunu vurgulayarak, "soykırım" kavramının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktığını ve bu tarihten sonra uluslararası alanda Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen ülkeler tarafından kullanıldığını anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını "anma günü" ilan eden kararnameyi onaylamasına işaret eden Selvi, Macron'un Fransa'da karşılaştığı sorunları aşabilmesi, seçimde 400 bin Ermeni'nin oyunu alabilmesi için bu adımın önemli olduğuna değindi. Türkiye'nin bu konuda uluslararası alanda sesini yükseltmesi ve akademik çalışmaların artması gerektiğini dile getiren Selvi, şöyle devam etti: "Avrupa, her zamanki gibi, nasıl bu Ermenileri 1915'te sevk edip bir araç olarak kullandıysa bugün yine Türklere karşı bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Bütün meselelerimizde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni meselesinde de çözümü kendi içindedir. Avrupa ve diğer devletler karşısında kendi yolunu ve geleceğini çizen bir Türkiye var, bu Türkiye istenmiyor. Ermeniler bu yüzden dışarıdan bir siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor ama daha tehlikelisi PKK silahlı bir araç olarak kullanılıyor."

S-400 alımı konusuna değinen Selvi, "Mesele, Türkiye'nin kimden silah alacağı meselesidir, Türkiye'nin Orta Doğu'da kiminle müttefik olacağı meselesidir, Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengesinde kimlerle alışveriş yapacağı meselesidir, iktisadi ve askeri bir meseledir. Ermeniler bu meselenin içinde 1915'teki gibi sadece araç olarak kullanılan küçük bir nüvedir." ifadesini kullandı. Selvi, Ermenilerin yaşanan tüm olaylara rağmen lobi faaliyetlerine devam ettiğini, dünyanın her yerinde propaganda yaptıklarını, Türkiye'nin de bu alanda sahada olması gerektiğini söyleyerek, Avrupa'daki ve Amerika'daki bilgi birikimini tersine çevirecek akademik yönden çalışmalar, konferanslar, bilgilendirme toplantıları, makaleler hazırlanması gerektiğine işaret etti. - "24 Nisan, bugünkü manada teröristlerin yakalanmasıyla alakalı bir karar" SAÜ Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fikrettin Yavuz da 1915'te yaşananların bir anda vuku bulmadığını, 19. yüzyılda milliyetçilik akımının ve bu akımın desteklediği ayrılıkçı grupların ortaya çıktığını anlattı.