Ermeni vatandaşlar Akdamar'da 3 yıl aradan sonra yapılan ayinden memnun

Türkiye'deki farklı illerden ve yurt dışından Van'a gelen Ermeni vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 3 yıl aradan sonra Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine katılıp, dini vecibelerini yerine getirdi.

Ermenistan'dan 40 kişilik grupla Van'a gelen Aşot Mazukyan, AA muhabirine, yıllar sonra dedelerinin toprağında bulunmakta ve kilisedeki ayine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaşadığı duyguları ifade etmekte zorlandığını dile getiren Mazukyan, "6 yıl önce ayine katılmıştım. Yıllar sonra yine gelmekten çok mutluyum. Ancak 3 yıl yapılmaması bizi üzmüştü. Biz burada daha çok ayin yapılmasını istiyoruz. Bize bu imkanların sağlanmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Ani Karapetyan da ilk kez ayine katılmak için Ermenistan'dan geldiğini belirterek, "Çok muhteşem duygular içindeyim. Dedelerimiz burada yaşamış. Ben de buraya geldim. Çok memnunum. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

İstanbul'dan gelen Meryem Delge ise 80 kişilik grupla ayine katıldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum. Ülkemiz için, herkes için hep birlikte dua edeceğiz. Güzel bir gün oldu. Üç yıl aradan sonra yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Her yıl yapılsa daha güzel olacak ama şartlar el verince yapılıyor. Buraları gezdik, her yer çok güzel. İnsanlarla iç içe olduk."

