Ermeni ve Azeri Bakanlar Barış Görüşmeleri İçin Cenevre’de

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ’da yaşanan krize çözüm arama amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmelerde bulunuyor.

Cenevre’deki diplomatların Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk grubunun eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD’nin temsilcileriyle bir araya geliyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıla yakın süredir uzlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ’da 1990’lı yıllardan bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Eylül ayının sonunda yeniden alevlenen bu çatışmalar sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadarki ateşkes girişimleri başarısız olurken, bölgenin Azerbaycan’dan Avrupa’ya açılan petrol ve doğalgaz boru hatlarına yakın olması da krizi uluslararası boyuta taşıyan etkenler arasında.

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Barda kentine misket bombasıyla saldırdığının doğrulanmasının ardından insan hakları kuruluşları da çatışmaların durdurulması ve ağır silahların devre dışı bırakılması çağrılarını yineledi.