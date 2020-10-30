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Ermeni ve Azeri Bakanlar Barış Görüşmeleri İçin Cenevre’de

30.10.2020 19:30 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ’da yaşanan krize çözüm arama amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmelerde bulunuyor

Ermeni ve Azeri Bakanlar Barış Görüşmeleri İçin Cenevre’de

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ’da yaşanan krize çözüm arama amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmelerde bulunuyor.

Cenevre’deki diplomatların Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk grubunun eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD’nin temsilcileriyle bir araya geliyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıla yakın süredir uzlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ’da 1990’lı yıllardan bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Eylül ayının sonunda yeniden alevlenen bu çatışmalar sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadarki ateşkes girişimleri başarısız olurken, bölgenin Azerbaycan’dan Avrupa’ya açılan petrol ve doğalgaz boru hatlarına yakın olması da krizi uluslararası boyuta taşıyan etkenler arasında.

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Barda kentine misket bombasıyla saldırdığının doğrulanmasının ardından insan hakları kuruluşları da çatışmaların durdurulması ve ağır silahların devre dışı bırakılması çağrılarını yineledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, krizin çözülmesinde daha büyük bir rol üstlenme niyetini dile getiren Türkiye’nin de görüşmelerde yer alması gerektiğini savundu.

Bugün gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da bölgeye barış güçlerinin ancak her iki tarafın da onayının ardından gönderilebileceğini söyledi.

Azerbaycan sınırları içinde bulunan ancak ağırlıklı nüfusu oluşturan Ermeniler tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasındaki çatışmalarda yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgenin tarihi olarak Ermeniler’e ait olduğunu savunan Ermenistan yönetimi Dağlık Karabağ’daki Ermeniler’i koruma sorumluluğu olduğu iddiasında. Azerbaycan ise sınırları içindeki bu toprakları Ermeniler’in kontroluna bırakmayı reddediyor.

Son haftalarda üç ateşkes girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. En son ateşkes, geçen hafta ABD’nin arabuluculuğuyla devreye sokulmuştu.

Amerika’nın Cenevre’deki diplomatik misyonundan yapılan açıklamada, “ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ı sivil yerleşimleri hedef almayı bırakmaya ve ateşkes anlaşmasını uygulamaya koymaya çağırıyor” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamadaysa bölgede Ermeniler’in saldırılarının gece saatlerinde de devam ettiği belirtildi. Diğer taraftan, Dağlık Karabağ’da yönetimi ellerinde tutan Ermeni yetkililer de Azerbaycan güçlerinin sivillerin bulunduğu bölgelere saldırılarına karşılık verdiklerini söyledi.

İnsan hakları kuruluşları Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermeni güçlerin Çarşamba günü Azerbaycan’ın Barda kentine misket bombasıyla saldırı düzenlediğini doğrularken, sivillerin ölümüne neden olan bu silahların kullanımına son verilmesi çağrısı yaptı.

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