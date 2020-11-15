Ermeniler Çekildiği Yerlerdeki Evleri Yakıyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Ermeniler Dağlık Karabağ'daki yerleşim yerlerinden çekiliyorlar. Ancak bölgeden gelen haberler ve görüntüler Ermenilerin çekildikleri bölgelerdeki yerleşim yerlerini ateşe vermeyi sürdürdüklerini gösteriyor.

Son olarak Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği haber ve görüntülerde de bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görülüyor. Ajansın konuştuğu bölgede yaşayan Ermeni köy halkından Arsen isimli bir kişi muhabire “Yarın burada olacaklar. Azeriler. Yaşayabilirlerse yaşasınlar bakalım. Evlerini bu yıkıntıların üzerine kurmak zorunda kalacaklar” deyip evini ateşe veriyor.

Reuters Haber Ajansı muhabirleri Kelbecer Rayonu’nda en az 6 evin yakıldığını gördüklerini bildiriyor.

Bölgedeki halkın gözyaşları içerisinde köyleri terk ettikleri görülürken bazı Ermeni vatandaşların da bir daha göremeyiz düşüncesiyle Ermenistan’ın çekildiği Dağlık Karabağ bölgesindeki yerleri görmeye geldikleri belirtiliyor.

Bölge halkı neden evlerinde kalıp yaşamaya devam etmedikleri sorusuna da Azerbaycan güçlerinin gelip kendilerini öldürmesinden korktuklarını söylüyorlar.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sonrası Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma uyarınca Ermenistan, Dağlık Karabağ’da işgal ettiği bölgelerden çekiliyor.

