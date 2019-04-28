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Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri; Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Tarih Kültür ve Turizm Platformu düzenlenen ‘Asılsız Ermeni iddialarını kınama ve şehitlerimizi anma’ programıyla anıldı.

Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri; Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Tarih Kültür ve Turizm Platformu düzenlenen ‘Asılsız Ermeni iddialarını kınama ve şehitlerimizi anma’ programıyla anıldı.
Anma etkinliği, Merkez Onikişubat ilçesinin Süleymanlı Mahallesi’ndeki Süleymanlı Şehitliği'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek, Ermenilerin dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu tüm dünyaya haykırmak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.
CAN: ONBİNLERCE ŞEHDİMİZİ ANMAK İÇİN TOPLANDIK
Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, programa katılanlar adına bir basın açıklaması yaptı. Can, şunları söyledi:
"Bugün burada sözde Ermeni soykırımı iddialarını kınamak ve Ermeni çeteleri tarafından tam da burada, Süleymanlı’da vahşice katledilen on binlerce şehidimizi anmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu hem ecdadımıza olan saygı ve sevgimizin bir gereği, hem de milli birlik ve bütünlüğümüz açısından ortaya koyduğumuz toplumsal refleksin dünyaya ilanıdır. Ermeni Diasporası, Ermenistan devleti ve Türkiye’ye düşman ülkeler tarafından gündemde tutulan sözde soykırım iddiaları adeta modern bir Haçlı seferine dönüşmüştür. Öyle ki, 1915 yılında Türk devletine haince saldıran Ermeni çetelerin hukuk çerçevesinde durdurulması için yapılan hareketler ve Osmanlı devleti tarafından tamamen güvenlik amacıyla alınan tehcir kararının, bu çevrelerce bir soykırım olarak adlandırılması ülkemize ve milletimize karşı topyekûn bir siyasi saldırı halini almıştır."
ERMENİ BAŞBAKANIN 'TÜRKLER HAKLIYDI' SÖZLERİNİ HATIRLATIRIZ
Ermeni çetelerin işbirlikçilerle birlikte bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıkları Müslümanlara yönelik katliamların resmi belgelerde ve arşivlerde açık net olarak görüldüğünü ifade eden Rektör Can, şöyle devam etti:
"Yüce Milletimiz söz konusu dönemlerde katliamlara maruz kalan evlatları ile ilgili hukuki haklarını saklı tutmakta kendi yapmış oldukları katliamları ecdadımıza yüklemeye çalışan şer odaklarını şiddetle kınamaktadır. Ortak gelecek ve huzurlu yarınlar için Ermeni halkına 1918’de kurulan ilk Ermenistan Devletinin Başbakan Ovannes Kaçaznuni’nin 'Emperyal güçlerin oyunlarına geldik, hayal gördük yazık ettik memleketimize. Aslını söylemek gerekirse, Türkler haklıydı' sözlerini hatırlatıyor, emperyal odakların ve teröristlerin kanlı pençelerinden kendilerini kurtarmalarını ümit ve temenni ediyoruz. Bizler Kahramanmaraşlı Sivil Toplum kuruluşları olarak Ermeni çeteleri tarafından on binlerce Müslüman Türk’ün katledildiği Süleymanlı’da,aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz."
Daha sonra programa katılanlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde 150 metrelik Türk Bayrağı açarak Süleymanlı Şehitlik Anıtı’ndan Kanlıköprü’ye yürüdü.

FOTOĞRAFLI

Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldıErmeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldıErmeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldıErmeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldı

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