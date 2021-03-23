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Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti

23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ermenilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti.Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ermenilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ile avukatı ve müşteki Sinom Çekem hazır bulundu.

"Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir"
Duruşmada suçlamaya ilişkin savunma yapan Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Sanık Övüç, ceza verildiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini söyledi.
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, ’Pis Ermeniler’ şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık Övüç’ün ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Övüç’ün üzerine atılı suçla ilgili kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
“Kimse benim büyüklerime hakaret edemez”
Duruşmanın ardından açıklama yapan Övüç, “Hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Ama benim büyüklerime, Osmanlıma kim hakaret ediyorsa en baş düşmanı benim. Kimse benim büyüklerime hakaret edemez” dedi.

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