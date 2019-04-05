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Ermenilerin "Miçing ayini"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin yapıldı

KAYSERİ (AA) - Ermeni asıllı Türk vatandaşları, Kayseri'deki tarihi Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "Miçing" ayini yaptı.

Caferbey Mahallesi'nde bulunan kilisedeki ayine, başrahip Tatul Anuşya ile İstanbul ve çeşitli kentlerden gelen Ermeni asıllı yaklaşık 100 Türk vatandaşı katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ayinde, bir çocuğun vaftiz töreni de gerçekleştirildi.

Ayinin ardından katılımcılar anı defterini imzalayarak kiliseden ayrıldı.

Öte yandan, Miçing ayininin 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılması gerektiği ancak Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın ölümü nedeniyle bir hafta gecikmeyle gerçekleştirildiği belirtildi.

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Ayin Kayseri

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