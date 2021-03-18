Ermenistan 20 Haziran’da Erken Seçime Gidiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Paşinyan böylelikle kendisini orduyla karşı karşıya getiren siyasi krizden çıkış yolunun işaretini verdi.

Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ ve civarında altı hafta süren ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a toprak kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmalar sonrasında Kasım ayında Rusya himayesinde ateşkes anlaşmasına varılmasından bu yana istifa çağrılarına maruz kalıyordu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Cumhurbaşkanı, Benim Adımım İttifakı ve Aydınlık Ermenistan Partisi lideriyle yaptığım görüşmelere dayanarak 20 Haziran'da erken genel seçimlerin yapılacağını açıklıyorum" dedi.

Ermenistan ordusu, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'a istifa etmesi talebini iletmiş, Paşinyan bunun üzerine Genelkurmay Başkanı'nı görevden almıştı. Ancak ülke siyaseti üzerindeki rolü büyük çoğunlukla simgesel olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını onaylamayı reddetmişti. Avukatından Perşembe günü gelen açıklamada Genelkurmay Başkanı'nın görevine devam ettiği kaydedildi.