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Ermenistan'a destek çağrısında bulunmuştu! Cardi B. Azerbaycanlılardan özür diledi

09.10.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için çağrıda bulunmuştu. Gördüğü tepkilerden sonra sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayan Cardi B. danışmanının Ermeni olduğunu belirterek kandırıldığını dile getirdi.

New Yorklu rap müzik sanatçısı ve oyuncu Cardi B, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, Twitter hesabından yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

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Cardi B, ”Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık” başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından Ermenistan’a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan’ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini söyledi.
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“DANIŞMANIMIN ERMENİ KÖKENLİ... ”

15 milyon takipçisine seslenen rapçi, ”Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerdeydik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan’a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım. Danışmanımın etkisinde kaldım.” dedi.

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Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısında cevap verdiğini belirten sanatçı, ”Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi” ifadesini kullandı.

'TARAF TUTMUŞ OLDUĞUM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

”Taraf tutmuş olduğum için çok üzgünüm, bu benim tarzım değil ka” diyen sanatçı, iki ülkenin de turistik olarak görülmesi gereken tarihi zenginliğine dikkat çekerek taraflara barış dileğinde bulundu.

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