Ermenistan AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki savaşta oynadığı rolden ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine dava başvurusunda bulundu. Strasbourg'daki mahkeme Salı günü yaptığı açıklamada "devletler arası dava" başvurusunun 9 Mayıs tarihinde kendilerine ulaştığını duyurdu.

Davanın 27 Eylül-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye'nin oynadığı rolle ilgili olduğu belirtildi. Ermenistan Türkiye'yi çatışmalar sırasında Azerbaycan silahlı güçlerini desteklemekle suçluyor.

Başvuru incelenecek

AİHM başvurunun incelemeye alındığı ve mahkemenin ilk iş olarak başvurunun kabul edilebilir olup olmadığının incelendiğini açıkladı. Davanın kabul edilmesi halinde Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediği hususunda yargılanacak.

Ermenistan ve Azerbaycan daha önce birbirleri hakkında da AİHM'e insan hakkı ihlali suçlamasıyla dava başvurusunda bulunmuştu.

Dağlık Karabağ'da geçen yıl meydana gelen savaşta Azerbaycan ordusu 1990'lı yılların başında kaybettiği topraklarını geri almayı başardı. Çatışmalarda 6 binden fazla insan hayatını kaybederken Rusya'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasında 9 Kasım tarihinde ateşkes anlaşması imzalandı ve anlaşma bir gün sonra yürürlüğe girdi. Bölgede çatışmaların yeniden başlaması endişesi ise sürüyor. Kısa süre önce Ermenistan Azerbaycan'a sınır ihlali suçlamasında bulundu, Bakü ise bu iddiayı yalanladı.

47 üyesi olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üye ülkeler de birbirleri aleyhine dava açabiliyor.

DW, dpa / EC, JD

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