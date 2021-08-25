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Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerini süngüyle göğsünden yaraladı

25.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında görev yapan Azerbaycan askerine saldırarak süngüyle göğsünden yaraladı.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerini süngüyle göğsünden yaraladı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Ruslan Şiraliyev isimli askerin bugün yerel saatle 15.45 civarında Gubadlı ilinin Ağaşı Cibikli köyüde görev yaptığı sırada 2 Ermenistan askerinin ani saldırısına uğradığını ve yaşanan boğuşmada Azerbaycanlı askerin süngüyle göğsünden yaralandığı bildirildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin olay yerine geldiğini gören Ermeni askerlerinin ormana doğu kaçarak izinlerini kaybettirdikleri aktarıldı. Yaralı askerin askeri hastaneye kaldırıldığı ve şimdilik hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan tarafına ait olduğunu ve bu provokasyona gereken cevabın verileceğini duyurdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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