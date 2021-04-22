HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan askerleri Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

22.04.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.

Ermenistan askerleri Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan Rus sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.

Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Polonya’da koronavirüs önlemleri hafifletiliyorPolonya’da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Rusya

En Çok Okunan Haberler

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş detay: Erdoğan bizzat aramış

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş detay: Erdoğan bizzat aramış

Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!

Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Gördüğüne kendi bile inanamadı!

Gördüğüne kendi bile inanamadı!

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.