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'Sarhoş' Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı!

22.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan sınırında Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtığı bildirildi.

'Sarhoş' Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı!

Rus sınır görevlilerinin Azerbaycanlı meslektaşlarına provokasyonu yapan kişilerin sarhoş olduğunu söyledikleri ve olaya karşılık verilmemesini rica ettikleri belirtildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti’nden (DSX) yapılan açıklamada, 21 Nisan akşam saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Zengilan ilinin Seyidler köyünde bulunan Devlet Sınır Hizmeti birlikleri ve bölgede Ermenistan tarafında görev yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi sınır muhafaza birliklerinin konuşlandığı mevzilere Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi.

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Olayla ilgili Rus sınır görevlilerinin, Azerbaycanlı meslektaşlarına provokasyonu yapan kişilerin sarhoş olduğunu söyledikleri ve olaya karşılık verilmemesini rica ettikleri belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycan sınır muhafızları, Rus tarafının çağrısını dikkate alarak temkinli davranmış ve misilleme yapmamıştır. Olayın ardından Azerbaycan tarafına, provokasyonu yapan Ermeni askerlerinin bölgeden uzaklaştırıldığı bilgisi verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü istikametinde yaklaşık 40 araçla devlet sınırına doğru hareket eden bir grubun Ermenice, Azerbaycan karşıtı sloganlar attığı vurgulandı. Devlet Sınır Hizmeti’nin gelecekte bu tür provokasyonların tekrar yapılması durumunda en sert şekilde karşılık vereceği belirtildi.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Rusya

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