Ermenistan askerleri, Türkiye'de denetim yapacak

Sputnik'in haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması' (AKKA) kapsamında Ermenistan ordusundan bir denetim grubu, 6 gün boyunca Türkiye'de denetim yapacak.
1990 yılında imzalanan antlaşmada Türkiye ve Ermenistan dahil 28 taraf devlet bulunuyor.
Antlaşma kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra kapsamlı denetim faaliyeti yürütülüyor.
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