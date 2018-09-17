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Ermenistan askerleri, Türkiye'de denetim yapacak

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusuna bağlı bir denetim grubunun 17-22 Eylül tarihlerinde Türkiye topraklarında AKKA anlaşması kapsamında denetim gerçekleştireceği belirtildi.

Ermenistan askerleri, Türkiye'de denetim yapacak

Sputnik'in haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması' (AKKA) kapsamında Ermenistan ordusundan bir denetim grubu, 6 gün boyunca Türkiye'de denetim yapacak.

1990 yılında imzalanan antlaşmada Türkiye ve Ermenistan dahil 28 taraf devlet bulunuyor.

Antlaşma kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra kapsamlı denetim faaliyeti yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye denetim ermenistan askerleri AKKA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu paçavralar kim ki benim benim ordumu denetleyecek.
o pislikleri yurda sokmayın bizim ordumuzu nasıl denetlerler skandal !!
NE? ANLAMADIM.ERMENİSTAN BİZİ Mİ? DENETLEYECEK.YANLIŞ OKUMADIM DEĞİL Mİ? GIÇI GIRIK ERMENİLER. 1990 YILINDAN BU GÜNE KADAR BÖYLE BİRŞEY VARDI DA AB AKLINA ŞİMDİ Mİ? GELMİŞ. BU NE SAÇMALIK.YETTİ BU AB. 50 YILDIR HEM OYALIYORLAR HEMDE HER İSTEDİKLERİNİ YAPTIRMAK İŞSTİYORLAR.KABUL EDİLİR GİBİ DEĞİL.AB TÜRK MİLLETİ İSTEMİYOR.
Birde önemli gelişme diye başlık atıyor unuz ya.
İnsan zihninde denetleme derken bir işin kanunda, yönetmelikte veya işle ilgili koyulan kurallar çerçevesinde o işin yolunda gidip gitmediğiyle ilgili araştırma inceleme neticesinde bilgi ve belge toplayıp raporlama durumu geliyor. bizim antlaşmada ki denetleme hangi konuları kapsıyor nasıl yetkiler veriyor amacı nedir bize olumlu olumsuz katkısı ne olacak?
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