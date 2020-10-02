Ermenistan: Ateşkes için görüşmelere hazırız

Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın işgali sonlandırması gerektiğini bildirdi.Ermenistan, Pazar gününden bu yana çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Rusya’nın Minsk Grubu kapsamında yaptığı çağrıya olumlu yanıt verirken, Azerbaycan çatışmaların bitmesi için Ermenistan’ın bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın saldırısını kararlı bir şekilde püskürtmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, 1994-1995 yıllarında varılan anlaşmaların temelinde bir ateşkes için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüşmeye hazırız” denildi. Açıklamada görüşmelerin ancak çatışmalar durduktan sonra başlayabileceği belirtildi.

Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın “işgali sonlandırması” gerektiğini yineledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış ilişkiler danışmanı Hikmet Haciyev yaptığı basın toplantısında, “Eğer Ermenistan gerilimin tırmanmasını durdurmak istiyorsa o zaman sorumluluk Ermenistan’da” dedi. “Ermenistan işgali sonlandırmalı” diyen Haciyev, “Artık yeter” diye konuştu.