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Ermenistan Azerbaycan çatışmasında son dakika gelişmeleri! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 07:55 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla Bakü'de çok sayıda kişi yürüyüş yaptı. İzinsiz yürüyüşe katılanlara polis de destek verdi. Yürüyüşte; 'Karabağ bizim', 'Yaşasın Ordumuz', 'Askerler ileri', 'Başkomutan, seferberlik ilan et' gibi sloganlar atıldı.

Ermenistan Azerbaycan çatışmasında son dakika gelişmeleri! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak temas devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Açılan ateş sonucunda Azerbaycan'a ait askeri mevzileri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan Ermenistan’ın saldırı noktası, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Açıklamada ayrıca, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin komuta merkezinin açılan ateşle imha edildiği belirtildi. Bakanlık, hedeflerin vurulmasına yönelik anların görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesinde 13 Temmuz gece saatlerinden itibaren yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

BAKÜ'DE BİNLER SOKAKLARA ÇIKTI

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Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla Bakü'de çok sayıda kişi yürüyüş yaptı. İzinsiz yürüyüşe katılanlara polis de destek verdi. Yürüyüşte; 'Karabağ bizim', 'Yaşasın Ordumuz', 'Askerler ileri', 'Başkomutan, seferberlik ilan et' gibi sloganlar atıldı. Katılımcılardan bir grup meclis binasına girmeye çalıştı ama polis tazyikli su kullanarak bu girişimi durdurdu.

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