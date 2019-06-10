HABER

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Tansiyon yükseldi! Cephe hattında çatışma

Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulandı.

KAYNAK: AA

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emriRumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri
Türkiye'den İzlanda'ya NotaTürkiye'den İzlanda'ya Nota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Azerbaycan cephe hattı çatışma

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Rumlardan Fatih gemi personeli için tutuklama emri

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

Bir ülke karıştı! Yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar

Dünya 500 kişinin gözaltına alındığı seçimi konuşuyor

Dünya 500 kişinin gözaltına alındığı seçimi konuşuyor

ABD ve Çin arasındaki 'Huawei' krizinde flaş gelişme

Dünyanın gözü kulağı bu haberde

Katar'dan ABD'ye ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı

İki ülkeye çağrı: Doğacak sonuçlardan kaygılıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.