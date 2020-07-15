HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı

Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı. 12 Temmuz öğlen saatlerinden başlayan çatışmalarda Ermenistan askerleri, bu kez Azerbaycan’ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivil halkın yaşadığı evleri vurdu.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı

Evlerine top mermisi düşen Tovuz’un Dondar Kulçu sakini Namig Aliyev, “Evde 5 kişi yaşıyoruz. Evde oturuyorduk ateş sesleri son bulmayınca evde annem ve çocuklar olduğu için onları komşu köye götürdüm. Evden çıktıktan 10 dakika sonra evimize top mermisi düştüğünü duydum. Çocukları komşu köye bıraktıktan sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra gerçekten eve top mermisi düştüğünü gördüm. Evimin berbat halde olduğunu gördüm, sağ olsun köy halkı hemen yardıma geldi. Saat 3-4 civarında yine ateş sesleri gelmeye başladı. Ateş sesleri geldikten sonra çocuklarımın yanına gittim ve gece yine eve geldim. O gece arabamın içinde uyudum. Buradan hiçbir yere gitme düşüncemiz yok. Toprağımızı evimizi bırakmayacağız” dedi.

"TOVUZ HALKI HİÇBİR YERE KAÇMADI"

Eşiyle birlikte kalan Mahir Sadıgov, ”Eşim ve ben şans eseri evde değildik. Top mermisinin verdiği hasar göz önünde. Evin bahçesinde patlayan top mermisinin şarapnelleri evin penceresinden girerek diğer penceresinden çıkmış. Kendim olaydan sonra başka bir yerde kaldım. Ben kendi köyümü, yurdumu, yuvamı terk etmeyeceğim. Eğer öyle yapsaydım korkup kaçmış olurdum. Sadece ben değil bütün Tovuz halkı hiçbir yere kaçmadı. Savaş döneminde bile toprak vermedik ve halk bir yere kaçmadı” diye konuştu.

Ermenistan, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları ile saldırmıştı. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Ülkeyi sarsan karar: Başbakan istifasını sunduÜlkeyi sarsan karar: Başbakan istifasını sundu
Beğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsüBeğendik Köprüsü nerede? Türkiye'nin en yüksek köprüsü

En Çok Okunan Haberler

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Duyan denemek için geliyor!

Duyan denemek için geliyor!

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

G.Saray ilk transferini yaptı

G.Saray ilk transferini yaptı

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

İlginizi Çekebilir

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

İspanya'da endişelendiren gelişme! 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri

İspanya'da endişelendiren gelişme! 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri

BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

BM uyardı: Suriye'de vakalar artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Son dakika: Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifasını sundu

Ülkeyi sarsan karar: Başbakan istifasını sundu

Kanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyor

Kanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.