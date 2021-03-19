Ermenistan: "Azerbaycan savaş suçu işledi"

Ermenistan, İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün raporunun ardından Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamaya yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, HRW'nin raporunun Azerbaycan'ın Ermeni tutsaklara yönelik tutumu ile "büyük savaş suçu" işlediğini kanıtladığını söyledi. Nagdalyan, "Ermeni savaş esirlerine yönelik kötü muamele ve işkencelere ilişkin haberler bunların sistematik olduğuna işaret ediyor. Tutsaklıklarının devam etmesi ve işkenceler, insanlığa karşı suç işlendiğini gösterebilir" şeklinde konuştu.

HRW'den "savaş suçu" iddiası

İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından cuma günü yayımlanan raporda Azeri askerlerin "savaş suçu" işlediği iddia edildi. Raporda, Azeri askerleri "Ermeni savaş esirlerine kötü ve aşağılayıcı muamele ile işkence uygulayarak istismar etmekle" suçlandı. Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson raporu "Tutuklanan Ermeni askerlerine yönelik işkenceyi de kapsayan kötü muamale iğrenç, bu bir savaş suçu" sözleriyle değerlendirdi. İnsan Hakları İzleme örgütü, Azerbaycan'a tutuklu bütün Ermeni askerler ile sivillerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.