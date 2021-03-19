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Ermenistan: "Azerbaycan savaş suçu işledi"

19.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan Hakları İzleme örgütünün Azerbaycan'ın Ermeni askerlere yönelik "savaş suçu" işlediği iddialarının ardından, Erivan da Bakü'yü "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Ermenistan: "Azerbaycan savaş suçu işledi"

Ermenistan, İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün raporunun ardından Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamaya yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, HRW'nin raporunun Azerbaycan'ın Ermeni tutsaklara yönelik tutumu ile "büyük savaş suçu" işlediğini kanıtladığını söyledi. Nagdalyan, "Ermeni savaş esirlerine yönelik kötü muamele ve işkencelere ilişkin haberler bunların sistematik olduğuna işaret ediyor. Tutsaklıklarının devam etmesi ve işkenceler, insanlığa karşı suç işlendiğini gösterebilir" şeklinde konuştu.

HRW'den "savaş suçu" iddiası

İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından cuma günü yayımlanan raporda Azeri askerlerin "savaş suçu" işlediği iddia edildi. Raporda, Azeri askerleri "Ermeni savaş esirlerine kötü ve aşağılayıcı muamele ile işkence uygulayarak istismar etmekle" suçlandı. Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson raporu "Tutuklanan Ermeni askerlerine yönelik işkenceyi de kapsayan kötü muamale iğrenç, bu bir savaş suçu" sözleriyle değerlendirdi. İnsan Hakları İzleme örgütü, Azerbaycan'a tutuklu bütün Ermeni askerler ile sivillerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Azerbaycan iddiları reddetti

Azerbaycan ise "savaş suçu" iddialarını reddederek, bütün Ermeni tutsakların Ermenistan'a geri döndüğünü savundu.

Ancak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bakü, Karabağ'da yapılan ateşkes sonrasında tutuklanan Ermeni askerlerini savaş tutsağı olarak değerlendirmiyor" demişti. Bayramov ayrıca, Ermeni askerlerini "savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak sayılabilecek şekilde uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından geçen aralık ayında açıklanan raporda ise hem Azerbaycan hem de Ermenistan Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında "savaş suçu" işlendiğini iddia etmişti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül-9 Kasım tarihleri arasındaki savaşta 6 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Kasım ayı başında Rusya'nın arabuluculuğu ile taraflar arasında ateşkes sağlanmış, Azerbaycan önemli bir askeri üstünlük sağlayarak 1990'lardaki savaşta kaybettiği topraklarının büyük bölümünü geri almıştı. Ateşkes anlaşması uyarınca bölgede beş yıllığına 2 bin askerlik Rus barış gücü konuşlandırıldı. Azerbaycan ile imzaladığı ateşkes anlaşması ve büyük toprak kayıpları nedeniyle ülkesinde vatan hainliğiyle suçlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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