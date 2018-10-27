"Ermenistan Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmeli"

BAKÜ (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, dünya barışının sağlanması için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi gerektiğini, Azerbaycan'ın bu konudaki haklı tutumunu tam desteklediklerini söyledi.

Malkoç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 6. Uluslararası İnsani Forumu kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma konulu konferansta konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirine sevgi, kardeşlik ve muhabbet bağlarıyla bağlı olduğunu söyleyen Malkoç, iki ülke ilişkilerinin ekonomik ve iktisadi taraflarına da vurgu yaparak, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, İzmir'deki Star Rafinerisi gibi ortaklıklarla iki ülkenin büyümek ve gelişmek konusunda birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

Barışçıl ve kapsayıcı toplumların geliştirilmesi konusuna da değinen Malkoç, 2030 yılına kadar herkes için adalete erişim imkanının sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların kurulması için ombudsmanlık kurumlarının yaygınlaştırılması gerektiğinin söyledi.