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"Ermenistan Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Dünya barışının sağlanması için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın bu konudaki haklı tutumunu tam destekliyoruz"

BAKÜ (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, dünya barışının sağlanması için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi gerektiğini, Azerbaycan'ın bu konudaki haklı tutumunu tam desteklediklerini söyledi.

Malkoç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 6. Uluslararası İnsani Forumu kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma konulu konferansta konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirine sevgi, kardeşlik ve muhabbet bağlarıyla bağlı olduğunu söyleyen Malkoç, iki ülke ilişkilerinin ekonomik ve iktisadi taraflarına da vurgu yaparak, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, İzmir'deki Star Rafinerisi gibi ortaklıklarla iki ülkenin büyümek ve gelişmek konusunda birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

Barışçıl ve kapsayıcı toplumların geliştirilmesi konusuna da değinen Malkoç, 2030 yılına kadar herkes için adalete erişim imkanının sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların kurulması için ombudsmanlık kurumlarının yaygınlaştırılması gerektiğinin söyledi.

Türkiye'nin insani meseleler konusunda üzerine düşeni yaptığını belirten Malkoç, "Myanmar'dan Afrika'ya kadar nerede mağdur ve mazlum varsa ombudsmanlık ve ülke olarak yardıma koşuyoruz. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye, toplam kalkınma yardımlarında dünyada altıncı sırada, insani yardımlarda ise birinci durumdadır." dedi.

Dağlık Karabağ sorununa dikkati çeken Malkoç, "Dünya barışının sağlanması için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın bu konudaki haklı tutumunu tam destekliyoruz." diye konuştu.

Malkoç, daha adil ve daha hakkaniyetli bir dünya için uluslararası ve yerel barışçıl toplumların, ayrımcı olmayan kanunların ve politikaların uygulanması için ombudsmanlıkların kilit konumda olduğunu söyledi.

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6. Uluslararası İnsani Forumu Azerbaycan dağlık karabağ Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

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