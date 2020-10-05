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Ermenistan, Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Söz konusu anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar başarıyla devam ederken, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine saldırdığı anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

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