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"Ermenistan Azerbaycan’ın Şartlarını Kabul Etti"

09.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin kurulması için sunduğu 5 temel maddeyi Erivan’ın kabul ettiği, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e ilettiği açıklandı

"Ermenistan Azerbaycan’ın Şartlarını Kabul Etti"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin telefonda görüştüğü açıklandı. İki liderin Ermenistan’la ilişkileri normalleştirme sürecini ele aldığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Putin’i aradığı ve iki liderin telefon görüşmesinde, çatışma sonrası dönemde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve 6 Nisan'da Brüksel'de yapılan görüşme hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin kurulması için sunduğu 5 temel maddeyi, Erivan’ın kabul ettiğini Putin’e iletti.

Telefon görüşmesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağı hazırlanması için bir çalışma grubunun kurulması, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulması ve ayrıca Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın katılımıyla ulaştırma konularındaki çalışma grubunun faaliyetlerinin ele alındığı da kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, liderlerin ikili ilişkilerin mevcut gündeminde yakın işbirliğini sürdürme konusundaki karşılıklı niyetlerini yinelediğini de bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen hafta Brüksel’de Avrupa Birliği’nin evsahipliğinde biraraya gelmişti. İki ülke arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan savaşın ardından üçüncü kez görüşen liderler, barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varmıştı.

Görüşmelere aracılık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru yönde önemli bir adım attığımızdan eminim. Elbette bu, her şeyin çözüldüğü anlamına da gelmiyor" demişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, geçen ay katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda beş ana ilkenin Ermenistan’a iletildiğini söylemişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu beş ilkeyi şu şekilde sıralamıştı:

Egemenliğe, toprak bütünlüğüne, uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığına ve birbirlerinin siyasi bağımsızlığına saygının karşılıklı olarak tanınması;
Karşılıklı toprak iddialarının bulunmadığının teyidi ve gelecekte böyle bir iddiada bulunmamak için yasal olarak bağlayıcı yükümlülüklerin kabulü;
Devletlerarası ilişkilerde birbirlerinin güvenliğini zedelemekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınma yükümlülüğü;
Devlet sınırlarının belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması;
Ulaşım ve diğer iletişim engellerinin kaldırılması, uygun olduğu şekilde diğer iletişimlerin kurulması ve diğer karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin kurulması.”

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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