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Ermenistan: "Başbakan'a Suikast Girişimi Engellendi"

15.11.2020 00:17 | Son Güncelleme:
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Ermenistan: "Başbakan'a Suikast Girişimi Engellendi"

Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast ve iktidarı ele geçirme girişiminin engellendiği bildirildi. Dağlık Karabağ’da 6 uzlaşmazlık konusu olan toprakların Azerbaycan’a bırakılmasıyla sonuçlanan ateşkese Ermeniler tepki gösterirken, Başbakan Paşinyan da istifa baskısı altında

Ermenistan’da bir grup eski yetkili tarafından Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast ve iktidarı ele geçirme girişiminin engellendiği bildirildi.

Dağlık Karabağ’da 6 hafta süren çatışmaların ardından uzlaşmazlık konusu olan toprakların Azerbaycan’a bırakılmasıyla sonuçlanan ateşkese Ermeniler tepki gösteriyor. Salı gününden bu yana ülkede binlerce kişinin katılımıyla gösteriler yapılırken, Başbakan Paşinyan da istifa baskısı altında.

Reuters’ın haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi NSS, kurumun eski başkanı Artur Vanetsyan, Cumhuriyetçi Parti parlamento grubunun eski başkanı Vahram Baghdasaryan ve savaş gönüllüsü Ashot Minasyan’ın tutuklandığını açıkladı.

NSS’in açıklamasında, “Şüpheliler, başbakanı öldürerek iktidarı yasa dışı yolla gasp etmeyi planlıyordu. Başbakanın yerine kimin getirileceği konusunda üzerinde tartışılan olası adaylar bile vardı” ifadesi kullanıldı.

Paşinyan hafta başında yaptığı açıklamada, daha fazla toprak kaybetmemek için anlaşma imzalamaktan başka seçeneğinin kalmadığını söylemişti. Paşinyan, kayıplardan dolayı kişisel sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ancak istifa çağrılarını reddetmişti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından iki ülke arasında savaşa ve uzun yıllar süren uzlaşmazlığa neden olan Dağlık Karabağ uluslararası camiada Azerbaycan toprakları olarak tanınıyor ancak bölgedeki Ermeni güçlerce yönetiliyordu. Hafta başında varılan anlaşma sonucunda, uzlaşmazlık nedeni olan toprakların Azerbaycan kontroluna bırakılması kararı Azerbaycan’da memnuniyetle karşılandı.

Ateşkes anlaşması Ermenistan’da ise yoğun tepkilere neden oldu. Anlaşmanın açıklanmasının ardından bir grup protestocu meclis binasını basarak başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmişti. Gösterilerde eylemciler, Başbakan Paşinyan’a atfen, “Nikol, vatan haini” şeklinde sloganlar atıyor.

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