HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2020 20:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan’a karşı direnmekte olduklarını ifade ederek, Azerbaycan’ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını belirtti.

Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan’ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi. Başbakan Paşinyan, “Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor” diyerek halkına moral vermeye çalıştı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Aliyev Twitter'dan duyurdu! Bir bölge daha işgalden kurtarıldıAliyev Twitter'dan duyurdu! Bir bölge daha işgalden kurtarıldı
PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?PTT KEP nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Aliyev Twitter'dan duyurdu! Magadiz işgalden kurtarıldı
Aliyev Twitter'dan duyurdu! Bir bölge daha işgalden kurtarıldı
ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama
ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama
Eski Ukrayna lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı
Koronaya yakalanmıştı! Hastaneye kaldırıldı
Çin'den korkutan görüntüler! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Trump'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama
Trump'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama
Almanya'da tren vagonunda bomba bulundu
Ülkede büyük şok! Trende bomba bulundu, polis alarmda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.