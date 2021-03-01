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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

01.03.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni ordusunun darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tutarak, "Genelkurmay Başkanının muhtırası eski yöneticilerin, özellikle Serj Sarkisyan'ın etkisi altında yapıldı. Serj Sarkisyan ve eski yöneticiler meşru hükümete karşı kendi ordularını oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni ordusunun darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tutarak, "Genelkurmay Başkanının muhtırası eski yöneticilerin, özellikle Serj Sarkisyan'ın etkisi altında yapıldı. Serj Sarkisyan ve eski yöneticiler meşru hükümete karşı kendi ordularını oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması konusunda çalışma başlatacaklarını açıkladı. (İHA)

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