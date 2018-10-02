HABER

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda Zengin Ermenistan ve Daşnaksütyun partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan’da binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla parlamento önünde toplanarak binaya giriş ve çıkışları kapattı.

Paşinyan’ın erken seçim çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan parlamentosunda kabul edilen yasayla ülkede erken seçim yapılmasının önü kesildi. Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı” bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı protestoya çağırdı.

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Paşinyan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde slogan attı.

Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

PARTNERHayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...Hayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...
First Lady Melania Trump Afrika’daFirst Lady Melania Trump Afrika’da
Mattis: ‘Suriye’deki Diplomatlarımızın Sayısı İki Katına Çıkarıldı’Mattis: ‘Suriye’deki Diplomatlarımızın Sayısı İki Katına Çıkarıldı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Nikol Paşinyan

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ziynet Sali bu kez fotoşopsuz paylaştı

Ziynet Sali bu kez fotoşopsuz paylaştı

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.