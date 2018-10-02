Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan’da binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla parlamento önünde toplanarak binaya giriş ve çıkışları kapattı.
Paşinyan’ın erken seçim çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan parlamentosunda kabul edilen yasayla ülkede erken seçim yapılmasının önü kesildi. Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı” bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı protestoya çağırdı.
Paşinyan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde slogan attı.
Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.
Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.
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