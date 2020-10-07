Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Türkiye'nin "aktif katılımı" olmasaydı başlamayacağını savundu. Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi: "Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı." Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı. AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı. Stalin döneminde inşa edilen hükümet binasına 45 yaşındaki Paşinyan'ın bir konvoy eşliğinde vardığı ve silahlı askerlerin binanın girişini koruduğu kaydedildi.

Haber ajansı, Paşinyan'ın röportaj sırasında sakin göründüğünü, yavaş ve her kelimeyi tartarak konuştuğunu yazdı. Paşinyan, röportajda Azerbaycan'ı "özgürlükleri için mücadele eden bir halka karşı terörist bir savaş" yürütmekle suçladı. Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki son durumun sadece çatışmaların yeniden alevlenmesi anlamına gelmediğini de savundu. "Çatışma bölgesinde Orta Doğu'dan terörist grupların aktif katılımı söz konusu" diyen Ermenistan Başbakanı, Ermeni güçlerinin "terörle mücadele operasyonları yürüttüğünü" iddia etti. Ermenistan hükümeti, Suriyeli militanların Türkiye üzerinden Azerbaycan'a götürüldüğünü ve bu militanların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara aktif olarak dahil olduğunu savunuyor, Ankara ve Bakü ise iddiaları 'Ermenistan'ın kara propaganda çabaları' olarak niteliyor. Ermenistan, Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Türkiye ve Azerbaycan ise iddiaları "Ermenistan'ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası" ve "kara propaganda" olarak nitelendiriyor.

Ermenistan da bu suçlamalar ile ilgili somut bir kanıt sunmuş değil. Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta görev yapan, Türkiye destekli muhalif Sultan Murad Tugayları savaşçılarından ismini vermek istemeyen bir kişi BBC Türkçe'ye Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında savaşmak üzere gönüllü olmak isteyenlerden 1000 kişilik bir liste oluşturulduğunu ve 500 savaşçının askeri kargo uçağı ile Türkiye'den Azerbaycan'a gönderildiğini söylemişti. 'Türkiye Ermeni soykırımına devam etmek için döndü' Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olduğunu ve bunu "Ermeni soykırımı politikasının bir parçası" olarak yaptığını savunan Paşinyan, "Türkiye Güney Kafkasya'ya Ermeni soykırımına devam etmek için döndü" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'nin genişlemesindeki "son engel" olduğunu da öne sürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılda Viyana'yı kuşatmasına gönderme yapan Paşinyan, Avrupa'nın bu durumu doğru bir şekilde adlandıramaması halinde Türk güçlerini Viyana'nın dışında görebileceğini söyledi. Çatışmaların kötüleşerek Ermenistan'ın kendi topraklarına doğrudan bir saldırıyla sonuçlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu Paşinyan, Rusya'nın ikili askeri anlaşmalar gereğince yardımına koşacağını söyleyerek yanıtladı: