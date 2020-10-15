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Ermenistan cenaze töreni sırasında mezarlıktaki sivilleri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Terter’de cenaze töreni sırasında mezarlıkta bulunan sivilleri vurması sonucu ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan’ın Terter’de cenaze töreni sırasında mezarlıkta bulunan sivilleri vurması sonucu ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Cephede Azerbaycan askerlerinden kaçan Ermenistan ordusu, bu kez bir mezarlığı hedef aldı. Ermenistan ordusu, Terter’de bulunan Terter kent mezarlığına cenaze töreni sırasında top mermisi attı. Saldırıda 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Mezarlıkta ve mezarlık yakınlarında bulunan araçlarda hasar meydana geldi.

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