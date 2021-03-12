Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Corona virüsü enfeksiyonunun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Rus haber ajansları, Sarkisyan'ın hastaneye kaldırıldığı haberini Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya dayandırdı.

Rus haber ajansı Interfax, daha önce yerel basına dayanarak verdiği haberinde, 67 yaşındaki Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü bildirmişti.

Sarkisyan'ın makamından yapılan açıklamadan alıntı yapan Rus haber ajansları, haberi, "Ermenistan Cumhurbaşkanı'nda, Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı olarak bazı komplikasyonlar baş göstermiştir. Cumhurbaşkanı tıbbi tetkikten geçmektedir" şeklinde verdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Perşembe günü, yeni Genelkurmay Başkanı atamasını imzalamayı reddetmişti. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunun istifasını istemesi sonrasında patlak veren siyasi kriz sırasında Genelkurmay Başkanı'nı görevden almıştı.

