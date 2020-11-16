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  4. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü

16.11.2020 01:43 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile Azerbaycan'la yapılan ateşkesi görüştü.

BAE resmi haber ajansının (WAM) haberine göre, ülkeye resmi ziyarette bulunan Sarkisyan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular ve Orta Asya ile Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Bin Zayed, ülkesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek anlaşmanın daimi ve istikrarlı barışı sağlayan ve çekişmeler sayfasını kapatan bir adım olması temennisinde bulundu.

AZERBAYCAN ORDUSU KISA SÜREDE İŞGAL ALTINDAKİ BİRÇOK KENTİNİ GERİ ALMIŞTI

Ermenistan ordusunun sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarının ardından 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu, kısa süre içinde işgal altındaki Karabağ bölgesinin birçok kentini Ermenilerden geri almayı başarmıştı.

Son olarak 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki taraf arasında ateşkes sağlandığını ilan etmişti. (AA)

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