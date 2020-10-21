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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Brüksel'de

21.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycanla ülkesi arasındaki gerginlik konusunda istişarelerde bulunmak üzere Brüksel’e gitti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Brüksel'de

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycanla ülkesi arasındaki gerginlik konusunda istişarelerde bulunmak üzere Brüksel’e gitti. Sarkisyan Brüksel’de Avrupa Birliği yetkilileri ve NATO Genel Sekreteri’yle görüşecek.

Sarkisyan, Brüksel’deki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri’nin yanısıra AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le de biraraya gelecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın NATO ve AB liderlerinden, çatışmanın durdurulması ve ateşkesin hayata geçirilmesi için gereken ne varsa yapmalarını beklediği belirtildi.

Öte yandan bölgede devam eden çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ermenistan’a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü ve Ermeni Ordusu’na ait bir grup askerin Cebrail yakınlarında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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