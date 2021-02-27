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Ermenistan Cumhurbaşkanından Paşinyan'a Ret

27.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Cumhurbaşkanından Paşinyan'a Ret

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın darbe girişiminde bulunmakla suçladığı genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti. Bu gelişmenin, Paşinyan’la ordu arasındaki gerilimi daha da arttıracağı tahmin ediliyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın darbe girişiminde bulunmakla suçladığı genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti. Bu gelişmenin, Paşinyan’la ordu arasındaki gerilimi daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Paşinyan, Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını açıklamıştı ancak bu kararın geçerli olması için cumhurbaşkanının onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise bu adımı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti ve ordunun siyasetin dışında tutulması gerektiği mesajını verdi.

Başkent Erivan’da gösteri düzenleyen yüzlerce muhalefet destekçisi, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın kararını coşkuyla karşıladı.

Başbakan Paşinyan ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının kararını eleştirerek, “Bu karar, mevcut duruma bir çözüm bulma çabasına katkı sağlamıyor” ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gasparyan, darbe girişimi suçlamaları hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Paşinyan, muhalifleri tarafından Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerine karşı altı hafta süren çatışmalarda ülkesinin imzalamak zorunda kaldığı anlaşma yüzünden suçlanıyor. Muhalefet, Kasım ayından bu yana Paşinyan'ın istifasını istiyor. Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonunda Ermeni güçler, birçok bölgenin kontrolunu Azerbaycan'a bırakmıştı. Uluslarası arenada Azerbaycan'a ait olan ancak Ermeni nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmıştı.

Ordu da Paşinyan’ın istifa etmesi çağrısında bulunmuştu. Paşinyan daha önce istifa çağrılarına maruz kalmıştı ancak ordunun kamuoyu önünde istifa çağrısı yapması ilk kez oldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Zoya Barseghyan Reuters’a yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın genelkurmay başkanını görevden alma kararını cumhurbaşkanına ikinci kez sunma hakkının olduğunu, bunu yaptığı takdirde Sarkisyan’ın önünde, ya kararı imzalamak ya da anayasa mahkemesine göndermek şeklinde iki seçeneğinin bulunacağını söyledi.

Paşinyan da kararı tekrar cumhurbaşkanına sunacağını açıkladı.

Eğer Sarkisyan bu iki seçenekten ikisini de uygulamazsa, karar otomatikman yürürlüğe girecek.

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