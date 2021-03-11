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Ermenistan’da Cumhurbaşkanı, hükümetin yeni genelkurmay başkanı atamasını reddetti

11.03.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Ermenistan’da Cumhurbaşkanı, hükümetin yeni genelkurmay başkanı atamasını reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, önceki genelkurmay başkanının kendi onayı dışında görevden alınmasını takiben, Artak Davtyan’ın yeni genelkurmay başkanı olarak atanmasını içeren hükümet kararnamesini onaylamayı reddetti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklamasında, “Ermenistan Cumhurbaşkanı, Artak Davtyan’ın genelkurmay başkanı görevine getirilmesini içeren başbakanlık teklifini geri çevirmiştir” denildi.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordunun kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, ordunun başındaki genelkurmay başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.

Paşinyan’ın hükümeti genelkurmay başkanının görevden alınmasını içeren söz konusu kararın dün yürürlüğe girdiğini söyledi ve yerine Davtyan’ın atandığı açıklamasını yaptı.

Ermenistan’da yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Başbakan Paşinyan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı olma niteliğini taşıyor.

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