Ermenistan'da gergin bekleyiş: Ortalık fena karışacak!

Dağlık Karabağ savaşının kaybedilmesiyle türbülansa giren ve ordunun geçen hafta verdiği muhtırayla siyasi krizin boyut değiştirdiği Ermenistan'da, bugün başkent Erivan bir kez daha sarsılacak.
Ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için 1 Mart'ta bir miting ve yürüyüş çağrısı yaptı.
Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, "Yarınki miting ve yürüyüşün amacı, Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Bizim değil, halkın. Çünkü ülkemizdeki güç halka aittir" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın destekçileri ve muhaliflerin kitlesel mitingleri, ordunun başbakan ve hükümetin istifasını talep eden bir açıklama yapması üzerine geçen hafta Perşembe günü ülkeyi salladı.
Paşinyan, muhtırayı bir askeri darbe girişimi olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, söz konusu talebi imzalamayı reddetti.
Daha sonra Paşinyan, belgeyi tekrar cumhurbaşkanına gönderdi ve destekçilerini 1 Mart'ta Erivan'ın merkez meydanında bir miting için toplanmaya çağırdı. Paşinyan, mitinge Erivan ve Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılacağını umduğunu söyledi.
Muhalif yerel medya, Paşinyan'ın mitingine ülkenin zenginlerinin destek verdiğini, Hovhannes Harutyunyan gibi valilerin ise tüm memurları bugün Erivan'da gerçekleşecek mitinge gönderdiğini ileri sürüyor.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın kararnameyi imzalamak veya Anayasa Mahkemesine itiraz etmek için üç günü bulunuyor. Paşinyan'ın partisi Benim Adımım ise Sarkisyan'ın görevden alabileceği imasında bulundu.
İktidar partisi üyesi üyesi Vahan Hovakimyan, Facebook sayfasında Cumhurbaşkanı Sarkisyan aleyhine suçlama olasılığını kaydetti. Hovakimyan'a göre, anayasanın ağır ihlali nedeniyle Cumhurbaşkanının görevden alınmasına yönelik gerekçeler var. Ermenistan Anayasa Mahkemesi'ne göre, siyasal sistemde Cumhurbaşkanı parlamento tarafından görevden alınabiliyor.
9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan, hafta içinde Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tiran Kaçaryan'ı görevden aldı. Yerel medyaya verdiği röportajda ise Rus İskender füzelerini savaşta Azerbaycan'a attıklarını ilk kez itiraf etti.
Çarşamba günü yayınlanan röportajda bir diğer dikkat çeken detay, Paşinyan'ın söz konusu füzelerin ancak yüzde 10'unun patladığını ve diğerlerinin infilak etmediğini söylemesiydi.
Röportajın üzerinden bir gün geçmeden Ermenistan'da fırtına koptu. Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımladı. Ordunun bildirisi, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tiran Kaçaryan'ın Paşinyan tarafından görevden alınmasının ardından geldi. Kaçaryan, Paşinyan'ın Ermenistan'ın ana askeri müttefiki olan Rusya tarafından tedarik edilen İskender füzelerinin hedefleri vurmadığı yönündeki iddialarıyla alay etmişti.