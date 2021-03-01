Ermenistan'da gergin bekleyiş: Ortalık fena karışacak!

Dağlık Karabağ savaşının kaybedilmesiyle türbülansa giren ve ordunun geçen hafta verdiği muhtırayla siyasi krizin boyut değiştirdiği Ermenistan'da, bugün başkent Erivan bir kez daha sarsılacak.

Ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için 1 Mart'ta bir miting ve yürüyüş çağrısı yaptı.

Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, "Yarınki miting ve yürüyüşün amacı, Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Bizim değil, halkın. Çünkü ülkemizdeki güç halka aittir" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın destekçileri ve muhaliflerin kitlesel mitingleri, ordunun başbakan ve hükümetin istifasını talep eden bir açıklama yapması üzerine geçen hafta Perşembe günü ülkeyi salladı.

Paşinyan, muhtırayı bir askeri darbe girişimi olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, söz konusu talebi imzalamayı reddetti.