Son Dakika: Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Dağlık Karabağ savaşının kaybedilmesiyle kriz yaşayan ve ordunun geçen hafta verdiği muhtırayla siyasi krizin boyut değiştirdiği Ermenistan'da, bugün başkent Erivan bir kez daha sarsıldı.

Ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için 1 Mart'ta bir miting ve yürüyüş çağrısı yapmıştı.

HÜKÜMET BİNASINI BASTILAR

Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, "Yarınki miting ve yürüyüşün amacı, Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Bizim değil, halkın. Çünkü ülkemizdeki güç halka aittir" denmişti.

Paşinyan destekçilerinden oluşan öfkeli kalabalık hükümet binasını bastı.

ÜLKEDE NELER OLDU?

Geçen hafta ordu başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen bir muhtırayı yayınladı.

Paşinyan bu muhtırayı bir askeri darbe girişimi olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, söz konusu talebi imzalamayı reddetti.

Daha sonra Paşinyan, belgeyi tekrar cumhurbaşkanına gönderdi ve destekçilerini 1 Mart'ta Erivan'ın merkez meydanında bir miting için toplanmaya çağırdı. Paşinyan, mitinge Erivan ve Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılacağını umduğunu söyledi.er



